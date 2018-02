Low-Carb oder Low-Fat? Es ist egal!

Erbgut spielt keine Rolle

Die Forscher haben außerdem getestet, ob es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Erbgut-Varianten und dem Abnehm-Erfolg gibt. Hintergrund sind Vermutungen, dass manche Menschen besser in der Lage sind, Fett bzw. Kohlenhydrate zu verarbeiten als andere. Die Forscher konnten aber keinen Hinweis finden, dass jemand mit einem bestimmten Erbgut besser für eine bestimmte Diät geeignet ist.

Einstellung zum Essen hilft am meisten

Gemüse lässt die Pfunde purzeln

Am Ende der Studie hatten die Teilnehmer am meisten abgenommen, die ihre Einstellung zum Essen verändert hatten. Sie gaben an, dass sie jetzt genauer darauf achten, was sie zu sich nehmen. Der Tipp der Forscher: Egal ob man auf Kohlenhydrate oder Fett verzichtet – wichtig ist, weniger Zucker zu essen, weniger verarbeitete Lebensmittel und so viel Gemüse wie möglich.

Stand: 21.02.2018, 12:21