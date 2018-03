Niederländer lassen Deiche krachen

Deiche extra geflutet

Ein Jahr lang haben die Ingenieure an ihrem Deich-Experiment getüftelt. Sie haben unter anderem einen Deich einstürzen lassen, in dem Stahlbretter verbaut wurden. Solche Deiche gelten als das stärkste Wasserbollwerk, das die Niederländer haben. Es gibt sie unter anderem am Rhein und an der Nordsee. Die Forscher wollten testen, wie viel sie wirklich aushalten. Dazu hat zunächst ein Bagger am Fuße des Deiches einen tiefen Wassergraben ausgehoben. Dann durchtränkten die Ingenieure den Deich von innen und simulierten so steigendes Grundwasser. Als letztes wurde ein Becken am Deich mit Wasser geflutet.

Leichtere und billigere Deiche

Sechs Tage hat es gedauert - dann zeigten die Sensoren am Deich, dass er unter dem Wasserdruck leidet. Nach acht Tagen wurden die ersten Schäden mit bloßem Auge sichtbar. Als die Ingenieure dann noch große Stahlcontainer auf dem Deich mit Wasser füllten, brach der Deich zusammen, nach insgesamt neun Tagen. Die Forscher wollen ihre Erkenntnisse aus dem Experiment dazu nutzen, leichtere und vielleicht auch billigere Deiche zu bauen, die trotzdem mehr Druck aushalten. Ihre Daten sind frei zugänglich. Ingenieure aus den USA und Südkorea haben sich schon bei den Niederländern gemeldet.

Stand: 22.03.2018, 14:38