Weniger Autos durch Carsharing?

Der Trend zum Carsharing in Deutschland ist ungebrochen. Neuen Zahlen des Bundesverbands Carsharing zufolge sind 2,1 Millionen Menschen bei 165 Anbietern registriert. Die meisten davon, etwa 1,6 Millionen, bei sogenannten Free-Floatern, also stationsunabhängigen Anbietern wie DriveNow und Car2Go. Sie sind in erster Linie in den Innenstädten der Metropolen vertreten.

Geld verdienen mit dem eigenen Auto