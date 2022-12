Aus für das Telegramm nach 150 Jahren

Telegrammstil aus Kostengründen

Telegramme spielten eine wichtige Rolle in der Politik.

Und das möglichst kurz und knapp gefasst. Denn teuer war es immer. Da sich die Kosten nach der Wortanzahl richteten, bürgerte sich ein sogenannter Telegrammstil ein - statt "Ich komme am Dienstag um 15:00 Uhr an", schrieb man kürzer: "Ankomme Dienstag 15 Uhr." In der Regel wurden die Textnachrichten auf einem Postamt "aufgegeben" oder per Telefon diktiert - und dann per Brief zugestellt. So konnte man auch an Menschen, die keinen Telefonanschluss hatten, wichtige Informationen übermitteln.

Postgeheimnis und persönliche Zustellung

Wie für Briefe gilt auch hier das Postgeheimnis - niemand darf den Text verändern. Und bis heute wird das Telegramm an dem vom Kunden gewünschten Zustelltermin persönlich vom Postboten übergeben - falls der Empfänger anzutreffen ist. Überholt ist das Telegramm, seit man Kurznachrichten auf dem Handy verschicken kann, allemal.

Geringe Nachfrage wegen Handy und SMS

Zuletzt war bei diesem inzwischen offenbar aus der Zeit gefallenen Mitteilungsdienst eine Zustellung am Sonntag oder ins Ausland schon seit vier Jahren nicht mehr möglich. Weil die Nachfrage zu gering sei, heißt es als Begründung bei der Deutschen Post, stelle man den Dienst nun ein. Zuvor hatten Frankreich, Österreich, die Schweiz und Ungarn das Telegramm abgeschafft.

Bis 30. Dezember könnte man also noch einmal ein Telegramm versenden. Kostenpunkt: bis 480 Zeichen für 18,35 Euro - aber ohne Schmuckblatt.