Überraschung! Wildschwein macht sich im Wohnzimmer breit

Keine drei Meter entfernt stand die stattliche Bache vor der Hagenerin, als sie zur Haustür hereinkam. Weil das Wildschwein in die andere Richtung schaute, konnte die 39-Jährige die Tür schnell wieder schließen und die Polizei rufen. Eine Streifenwagenbesatzung war zwar rasch vor Ort, aber das schwere Schwein hatte in der Zwischenzeit die Einrichtung verwüstet und es sich anschließend auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Vermutlich gelangte das Tier über eine Terrassentür in das Erdgeschoss. Als diese zufiel, war es gefangen.

Wildschweine können gefährlich werden

Wildschweine können niedlich aussehen. Die imposanten Tiere können aber auch sehr gefährlich werden. Deswegen suchten die Polizisten gemeinsam mit einem Experten nach einer Möglichkeit, das rund 60 kg schwere Tier ohne weiteren Stress in die Freiheit zu entlassen. Vorsichtig öffneten die Beamten die Haustür, und das Schwein konnte unverletzt über einen Zaun zurück in die Natur finden.