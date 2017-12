Am Nachmittag wird es in NRW wieder glatt

Die Sonne hatte keine echte Chance: Nachdem die Wolkendecke am Freitagmittag (29.12.2017) stellenweise auflockerte und es in Westfalen und am Niederrhein sogar sonnig wurde, machte sich am Nachmittag wieder ein Schlechtwettergebiet von Westen her breit.

Deswegen muss in Teilen NRWs mit Schneeregen, Regen und Schnee gerechnet werden. Rechtzeitig zum Feierabendverkehr ist auch Glatteis möglich.

Unfälle wegen Glatteis am Freitagmorgen

Schon am Morgen haben feuchte Luft und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt in manchen Gegenden NRWs zu Glatteis geführt. Besonders das Rheinland war betroffen: In Pulheim verletzte sich ein Autofahrer, als er auf glatter Fahrbahn mit seinem Wagen gegen eine Ampel rutschte, in Köln stürzten ein Rad- und ein Rollerfahrer auf glatten Fahrbahnen.

Auf der B56 im Kreis Heinsberg verlor ein 23-Jähriger nach Angaben der Polizei bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und starb. Auch im Münsterland gab es mehrere Unfälle mit Verletzten.