Nimmt die Anzahl der Tornados zu?

Nein, sagen die Meteorologen. Was jedoch zunehme, sei die Präsenz in den Medien. " Früher gab es meistens nur Augenzeugen, heute werden extreme Wetterereignisse viel besser dokumentiert durch private Handyaufnahmen ", so Meteorologe Klein. Dadurch bekäme man den Eindruck eines Zuwachses. Die Anzahl der Tornados in Deutschland liege stabil bei "zwei bis drei Dutzend pro Jahr".

Gibt es in Europa - wie in den USA - Gebiete, in denen vermehrt solche Unwetter auftreten?

Die Tornados in Europa orientieren sich zwar an den Zugrichtungsbahnen der Tiefdruckgebiete, die in der Regel von Großbritannien über den Norden und die Mitte Deutschlands in Richtung Polen ziehen. Allerdings gebe es dabei immer noch erhebliche Abweichungen. Bei den entsprechenden Bedingungen könne ein Tornado überall in Deutschland auftreten, sagte Klein. Anhand der geringen Fallzahl lasse sich kein Muster ableiten für besonders gefährdete Gebiete.

Spielt der Klimawandel eine Rolle bei der Entstehung von Tornados?