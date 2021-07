Lokale Unwetter in NRW - Schlammlawinen möglich

Schlammlawinen nicht ausgeschlossen

Laut ARD -Wetterunit kann in NRW stellenweise bis zu 25 Liter pro Quadratmeter die Stunde an Regen fallen. Lokale Überflutungen und besonders in ländlichen Regionen seien Schlammlawinen möglich - dies liege daran, dass die Böden wegen des Regens nicht mehr so viel Niederschlag aufnehmen könnten.

Bereits für den Mittag hatte es eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für den Raum Bonn gegeben. Sie ist inzwischen aufgehoben. Ein erhöhtes Einsatzeinkommen hatte es für die Feuerwehr in Bonn aber nicht gegeben, wie ein Sprecher dem WDR sagte.

Starkregen, Hagel, Blitz und Donner - alles ist möglich

Inzwischen gibt es eine neue amtliche Unwetterwarnung - und zwar für den Kreis Soest, den Kreis Unna und den Märkischen Kreis. Dort sind schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel möglich. Auch im Ruhrgebiet, im Kreis Heinsberg und im Kreis Euskirchen kann es blitzen und donnern.