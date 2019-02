Forderung: Mehr Lohn und Urlaubsgeld

Die Forderungen der IG Metall sind ambitioniert: Die Gewerkschaft streikt für sechs Prozent mehr Lohn und ein zusätzliches Urlaubsgeld von 1.800 Euro im Jahr. Wahlweise sollen die Arbeiter der Eisen- und Stahlindustrie das Urlaubsgeld in Freizeit umwandeln können.

Die Arbeitnehmer hätten durch Verzicht dazu beigetragen, dass es der deutschen Stahlindustrie wieder besser gehe, argumentiert IG-Metall Verhandlungsführer Knut Giesler: "Jetzt, wo es gut läuft, sollen sie daran teilhaben." Die Umwandlung des Urlaubsgeldes in freie Tage bedeute eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 1,5 bis 2 Stunden, kritisieren die Arbeitgeber: "Das kann sich kein Betrieb der Stahlindustrie leisten."

Weitere Warnstreiks in Bochum

Den Anfang machen bei den Warnstreiks am Montag die Stahlarbeiter in Dortmund. Die IG Metall hat aber bereits angekündigt, bis zur nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern am 18. Februar 2019 an nahezu jedem Tag in einer anderen Stadt die Arbeit niederzulegen. Am Dienstag (05.02.2019) folgen Warnstreiks in drei Stahlbetrieben in Bochum.