Energiekrise: In der Vorweihnachtszeit leuchtet es wohl weniger festlich in NRW

Sie rückt immer näher, die Weihnachtszeit. Doch wegen der Energiekrise könnte in den NRW -Städten die festliche Beleuchtung nicht ganz so üppig ausfallen wie sonst. Denn viele Kommunen denken über Einsparmöglichkeiten in den Wochen vor den Feiertagen nach, wie eine dpa -Umfrage ergab.

Beim Essener Weihnachtsmarkt zum Beispiel soll der Stromverbrauch um gut 20 Prozent verringert werden. Um das zu erreichen, soll die Beleuchtung der Marktstände deutlich später eingeschaltet werden als in den Vorjahren. Wie ein Sprecher der Essen Marketing GmbH erklärte, will man zudem " auf einige atmosphärische Lichtelemente " verzichten. Im Sinne der Nachhaltigkeit werde auch die Dekoration durch Tannenbäume reduziert.