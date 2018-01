Das lustige Alphabet des Karnevals in Nordrhein-Westfalen

21.01.2018 | 01:31:32 Min. | Verfügbar bis 07.03.2018 | WDR

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Karneval steht vor der Tür. Und das heißt: feiern, feiern, feiern. Aber wissen Sie eigentlich warum? Warum wird geschunkelt, gebützt und in die Bütt gegangen? Und: Woher kommen die Ausrufe Alaaf und Helau? Was bedeutet eigentlich Rosenmontag, Veilchendienstag oder Aschermittwoch? Warum tragen Karnevalisten so komische Uniformen, starten Raketen und freuen sich über einen Tusch? Warum werfen die Jecken mit Kamellen und verbrennen am Aschermittwoch Strohpuppen mit regional verschieden Namen? Das lustige Alphabet geht den Karnevalsbräuchen auf den Grund. Wenn Sie im bunten Treiben mit karnevalistischem Fachwissen beeindrucken und beim „lecker Mädche“ Punkte sammeln wollen, dann dürfen sie diese Sendung auf gar keinen Fall verpassen. Autor/-in: Christoph Wittig, Ilka Meier