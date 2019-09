Eine kleine, beschauliche 26.000-Einwohnerstadt in Ostwestfalen - das ist Verl. Beschaulich geht es allerdings beim heimischen Fußballklub aktuell nicht zu. Der SC Verl siegt sich in der Regionalliga West nämlich langsam Richtung Tabellenspitze. Zuletzt gab es am letzten Samstag (28.09.2019) einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen RW Essen. Insgesamt hat der SC seit acht Ligapartien keine Punkte mehr liegen gelassen.

Wendepunkt im DFB-Pokal