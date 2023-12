Weihnachtsferien in NRW: Ruhige Straßen und volle Züge 

Flugreisen: Viele Passagiere vor Weihnachten

Die letzte Reisewelle des Jahres an den Flughäfen.

Der Düsseldorfer Flughafen rechnet in den Weihnachtsferien mit 700.000 Fluggästen, was nach Angaben des Flughafens einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Flughafen Köln/Bonn erwartet in den Weihnachtsferien 325.000 Reisende. Spitzentag ist Freitag (22.12.) mit 22.500 Reisenden, wie der Flughafen Köln/Bonn mitteilt. Wer am Flughafen Zeit sparen möchte, kann vorab online einchecken.