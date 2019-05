In Dortmund soll man künftig Elektro -Tretroller leihen können. Die Stadt ist mit fünf Verleihfirmen in Kontakt, die jeweils mit bis zu 150 E -Scootern an den Start gehen würden, erklärt ein Sprecher der Stadt Dortmund.

Auch andere Städte führen derzeit Gespräche, zum Beispiel Köln, Duisburg und Bielefeld. Einige deutsche und internationale Anbieter haben großes Interesse am Verleihgeschäft in NRW bekundet.

Herne kooperiert mit Berliner Unternehmen

Herne ist schon einen Schritt weiter. Die Stadt hat bereits eine Kooperation mit einem Berliner Unternehmen gestartet. " Wir rechnen damit, dass die Elektro-Tretroller kurze Autofahrten ersetzen, Taxifahrten wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht die Wege zum Bus oder vom Bus zum Bahnhof oder vom Bahnhof zum Zielort" , so eine Sprecherin.

Video starten, abbrechen mit Escape E-Scooter – Revolution des Straßenverkehrs?. Markt . . 03:29 Min. . UT . WDR. Von Denise Graupner.

Zielgruppe für die Leih-E-Scooter seien alle, die in der Stadt wohnen, zum Beispiel Studierende, aber auch Touristen. Was die Städte unbedingt vermeiden wollen ist ein E-Scooter-Chaos. Also, dass die elektrischen Tretroller wild geparkt werden, Rettungswege versperren oder einfach in der Gegend herumliegen. Deshalb soll es feste Stellplätze geben.

E-Scooter müssen jeden Tag geladen werden

Die schlechten Erfahrungen, die man mit herrenlosen Leihfahrrädern gemacht hat, sollen sich mit den E-Tretrollern nicht wiederholen, betont Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Die Voraussetzungen seien aber auch anders: "Die Scooter sind wartungsintensiv. Sie müssen ja jeden Tag geladen werden. Das heißt, der Verleiher hat ein Interesse daran, zu wissen wo die Fahrzeuge sind.“