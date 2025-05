Christi Himmelfahrt macht traditionell den Startschuss in die Sommer-Reisesaison. Und gehört, wie alle Tage vor den langen Feiertagswochenenden, zu den staureichsten Tagen des Jahres. Mehrere hundert Staukilometer sind vor solchen Wochenenden keine Seltenheit. Bereits am Tag vor dem 1. Mai verzeichnete das WDR-Verkehrsstudio in der Spitze über 400 Staukilometer am Nachmittag. Das - und auch mehr - ist auch jetzt gut möglich! Viele nutzen den Feiertag für einen Kurzurlaub – besonders, wenn der Freitag als Brückentag oder beweglicher Schulferientag frei ist. Um die vier Tage am Urlaubsort voll auszukosten, starten die meisten direkt nach Schulschluss ins lange Wochenende. Entsprechend früh staut es sich.

Zudem sind rund um Himmelfahrt gleich zwei wichtige Autobahnen im Ruhrgebiet gesperrt: Die A40 bei Essen in Richtung Venlo ab Mittwochabend und die A42 bei Duisburg in beiden Richtungen ab Freitagabend. Das betrifft vor allem den Ausflugs- und Rückreiseverkehr. Ebenfalls ist die A565 bei Bonn weiterhin dicht. Vor den Sperrungen und auf den Ausweichstrecken kann es voller werden.

Himmelfahrt ist tradionell ein starkes Reisewochenende.

Ab Mittwochmittag füllen sich die Autobahnen in NRW zügig. Am Nachmittag teilen sich dann Pendler, Kurzurlauber und LKW die Straßen.



Ähnlich einem Freitagnachmittag wird es knackig voll auf den bekannten Pendlerstrecken - und später auch auf den Reiserouten ans Wasser. Viele Reisende zieht es in die nahegelegenen Feriengebiete und an die Küsten. Am stärksten betroffen sind die Nord-Süd-Routen wie A1 und A3 sowie die A31 Richtung Nordsee. Erst zum frühen Abend wird es wieder ruhiger.

Ausflugsverkehr: Freizeitparks und Shopping in den Niederlanden

An den freien Tagen sind neben Kurztrips auch Ausflüge beliebt. Viele Freizeitparks in NRW haben geöffnet - wie in Bottrop, Bestwig und Brühl. Dementsprechend kann vor den Ausfahrten der A31, A46 und A553 mehr los sein. Auch Tagestouren in die Eifel, das Bergische Land oder ins Sauerland können für mehr Verkehr sorgen.



In den Niederlanden haben Städte am Feiertag geöffnet und locken zum Einkaufs-Touren. Das sorgt am Donnerstag ebenfalls für volle Autobahnen - wie auf der A3 nach Arnheim, der A4 Richtung Eindhoven, der A40 Richtung Venlo und der A52 Richtung Roermond. Wer nach Venlo möchte, sollte eine Sperrung der A40 bei Essen im Blick haben.