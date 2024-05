Reiseverkehr in NRW: Viele Staus und volle Züge zu Christi Himmelfahrt

Die milden Temperaturen und der anstehende Feiertag locken am ersten langen Wochenende in diesem Jahr sicher wieder viele Menschen in die nahgelegenen Feriengebiete. Christi Himmelfahrt eröffnet die Saison der langen Wochenenden im Mai. Mit einem Urlaubstag lassen sich vier Tage frei machen.



An den Tagen vor solchen Wochenenden sind in und um NRW mehrere Hundert Kilometer Stau möglich. Im vergangenen Jahr meldete die WDR-Verkehrsredaktion am Nachmittag mehr als 400 Staukilometer in NRW . Genauso voll kann es auch in diesem Jahr werden. Der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt und der Freitag vor Pfingsten gehören in NRW zu den staureichsten Tagen des ganzen Jahres.

Lange Staus auf den Reiserouten Richtung Küsten

Ein klassisches Ziel: Die Nordsee.