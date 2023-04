Langes Maiwochenende sorgt für volle Autobahnen und Bahnen in NRW 

Reisesaison an den Flughäfen

Mit den Feiertagen im Mai und Juni beginnt an den Flughäfen in NRW die stärkere Reisezeit. Der Flughafen Düsseldorf rechnet von Freitag (28. April) bis Montag (1. Mai) insgesamt mit rund 220.000 Passagieren. Am Nachbarflughafen in Köln/Bonn werden in dem Zeitraum rund 118.000 Passagiere erwartet.



Der Straßenverkehr am ersten Maiwochenende im Überblick:

Freitag, 28. April:

Morgens sollte man sich auf einen normalen Berufsverkehr einstellen. Ab 13:00-14:00 Uhr wird es zügig voller auf den Straßen. Etliche Staus können sich bis in die frühen Abendstunden halten. Die beste Reisezeit ist zwischen 10 und 13 Uhr.

Samstag, 29. April:

Durchschnittlicher Verkehrstag.

Sonntag, 30. April:

Sonntag ist ein ruhiger Tag auf den Straßen.

Montag, 1. Mai :

Belebte Verkehrslage aufgrund des Rückreiseverkehrs bis in den späten Nachmittag/frühen Abend.