Reisewelle rollt an: NRW startet in die Sommerferien

Hochsaison an den Flughäfen

An den Flughäfen drohen wieder längere Wartezeiten

Die Flughäfen in NRW rechnen mit einem hohen Reiseaufkommen. Fliegen scheint wieder voll im Trend. Wer in den Urlaub fliegt, sollte auf jeden Fall Geduld für den Check-In einpacken. Traditionell rechnen die Flughäfen am ersten Freitag der Ferien mit einem der verkehrsstärksten Reisetage des Jahres.



Am Flughafen Düsseldorf, dem größten Flughafen des Bundeslandes, zeichnet sich der Freitag (23.6.) als verkehrsreichster Tag mit rund 520 Starts und Landungen und etwa 73.500 Fluggästen ab. Nach Angaben des Airports Düsseldorf werden in der Zeit von Mittwoch (21.6.) bis einschließlich Montag (26.6.) ca. 2.900 Flugbewegungen und rund 420.000 Passagieren erwartet.