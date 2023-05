Am langen Pfingstwochenende drohen viele Staus und volle Züge in NRW

Pfingsten beschert uns in NRW das nächste lange Wochenende. Die Schulen sind zusätzlich auch am Dienstag geschlossen. Kurzurlauber freuen sich auf drei bis vier freie Tage am Stück. Bei der Anreise sollte man aber viel Geduld mitbringen, denn auf den Straßen wird es wieder voll.

Pfingsten gehört traditionell zu den staureichsten Tagen des Jahres. Das Wetter ist zu dieser Zeit schon deutlich stabiler und es sind noch rund drei Wochen bis zu den Sommerferien. Hinzu kommt, dass in einigen Bundesländern die Pfingstferien beginnen. Dementsprechend werden sich dieses Wochenende wieder viele auf den Weg machen. Dann treffen Reisende auf den ganz normalen Berufsverkehr.

Volle Autobahnen Richtung Küste

Klassiker zu Pfingsten: Die deutsche Nordseeküste

Die vergangenen langen Wochenenden zum Tag der Arbeit und zu Christi Himmelfahrt sorgten schon mit mehr als 400 Staukilometer, die die WDR-Verkehrsredaktion gemessen hat, für lange Wartezeiten auf den Straßen. Am kommenden Freitag drohen wieder vergleichbar lange Staus. Sicherlich wird das sonnige Wetter einige Urlauber dazu verleiten, sich kurzfristig auf den Weg zu machen.

Schon ab 13 Uhr wird es voll auf den Straßen, denn freitags startet der Feierabendverkehr deutlich früher als an den übrigen Wochentagen. Eine gute Nachricht gibt es aber: Da der Berufsverkehr etwas früher einsetzt und auch früher wieder abnimmt, wird es nicht so lange so voll sein wie am Mittwoch vor Himmelfahrt. Wie es an den langen Wochenenden im Frühjahr üblich ist, zieht es viele Urlauber Richtung Wasser. Das bestätigen auch die Buchungszahlen der Tourismusagenturen.

Strecken mit großer Staugefahr Richtung Wasser: