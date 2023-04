Reger Osterverkehr in NRW: egal ob Bahn, Auto oder Flugzeug 

Flughäfen in NRW: Viele Passagiere

Der Düsseldorfer Flughafen wird an Gründonnerstag nach eigenen Angaben 54.000 Fluggäste befördern. Von Karfreitag bis Ostermontag werden insgesamt über 200.000 Reisende erwartet. Über das Osterwochenende sind es am Flughafen Köln/Bonn insgesamt 114.000 Passagiere, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die reisestärksten Zeiten der Osterferien sind an beiden Flughäfen das erste und letzte Ferienwochenende. Am ersten Reisewochenende verliefen die Sicherheitskontrollen unproblematisch. Wer bei den Sicherheitskontrollen Zeit sparen möchte, kann sich sowohl in Köln/Bonn als auch in Düsseldorf vorab ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren.