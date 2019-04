Starker Ausflugsverkehr am Osterwochenende

Beliebt: Kurzurlaub und Einkäufe in den Niederlanden.

Wie üblich ist der Verkehr seit Beginn der Ferien schon deutlich zurückgegangen. Am bevorstehenden langen Osterwochenende kommen nun wieder einige längere Staus hinzu. Ein Stau-Chaos wird es allerdings nicht geben. Kurzurlauber sind unterwegs, hinzu kommt reger Besuchs- und Einkaufsverkehr. Auch an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben viele Einkaufszentren in den Niederlanden geöffnet. Voll wird es daher auch auf den Routen Richtung Venlo und Roermond.