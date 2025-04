Ob Auto, Flugzeug oder Bahn: Viel Verkehr in den NRW-Osterferien

Dieses Jahr beginnen die Osterferien erst Mitte April, was sicher viele Familien mit Schulkindern in den ersten Strandurlaub lockt. Beliebt sind Flugreisen in südliche Gefilde und natürlich die Klassiker – Nordsee und Gardasee. Starken Verkehr und volle Züge in ganz NRW erwartet das WDR-Verkehrsstudio am Freitagnachmittag sowie rund um die Osterfeiertage. Einer der staureichsten Ferientage ist Gründonnerstag. Zusätzlich läuft der Shoppingverkehr in die Niederlande. Und auch die ersten Motorradfahrer sind schon wieder unterwegs. Am entspanntesten auf den Straßen ist es erfahrungsgemäß an Ostersonntag.

Klassische Staustrecken: Routen ans Wasser und gen Süden

Besonders auf den beliebten Urlaubsrouten kann es am Samstag und Sonntag eng werden. Also in Richtung Norden, an die Küste oder nach Italien kann es Verzögerungen geben. Auch auf der A61 Richtung Eifel und Mosel ist mehr Verkehr möglich. Ansonsten kann sich der Reiseverkehr über die Tage verteilen. Wer flexibel ist, sollte zu den Randzeiten reisen – also entweder ganz früh oder spät losfahren. Und am besten die geplante Route vorher einmal checken.

Richtung Norden:



A1 und A2 Richtung Norden & Nordosten

A3 und A4 in die Niederlande

A31 gen Ems und Nordsee

Richtung Süden:



A3 Frankfurt-Würzburg und A5 Karlsruhe-Basel

A8 Stuttgart-München-Salzburg und A9 Nürnberg-München

A93 Richtung Brenner / Italien

Freitagnachmittag: Wie gewohnt viele Staus in NRW

Schon zu Ferienbeginn am Freitag war gut was los auf den Straßen in NRW. Bis in den späten Nachmittag meldete das WDR-Verkehrsstudio rund 280 Kilometer Stau. Erst ab 17 Uhr nahm der Verkehr langsam ab. Die meisten Staus gab es gegen 15 Uhr mit knackigen 320 Staukilometern. " Das ist ordentlich, doch absolut im Rahmen für einen Freitagnachmittag vor den Ferien. Staurekorde wurden heute aber nicht gebrochen ", so Andrea Hübner aus dem WDR-Verkehrsstudio. Pendler, erste Urlauber und LKW waren auf den Autobahnen unterwegs. Ab dem Mittag wurde es voller - um 13.45 Uhr gab es mehr als 200 Staukilometer. Voll war es auf den bekannten Pendlerstrecken, wie dem Kölner Ring, der A3 Köln-Oberhausen und den Autobahnen durch das Ruhrgebiet. Unfälle gab es glücklichweise nur einige kleinere.

Blitzer-Woche: Bis Sonntag verstärkte Kontrollen

Zusätzlich fällt die sogenannte "Speed Week" dieses Jahr in die NRW -Ferien. Bis Sonntag sind deutschlandweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen möglich - auch auf beliebten Reiserouten. Diese Aktionswoche ist Teil einer europaweiten Maßnahme mit dem Ziel, das Bewusstsein für Tempolimits zu schärfen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Einkaufsverkehr in die Niederlande

An Karfreitag und Ostermontag haben viele Innenstädte und Shoppingzentren geöffnet, was zu mehr Verkehr auf den Autobahnen Richtung Arnheim (A3), Eindhoven (A4), Venlo (A40), Roermond (A52) sowie Nimwegen (A57) führt. Besonders am Vormittag und frühen Nachmittag ist hier mit längeren Wartezeiten zu rechnen.