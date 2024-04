Reisemonat Mai: Brückentage mit Staugarantie   

Los geht es mit dem 1. Mai! Die Saison der verlängerten Wochenenden läutet dann Christi Himmelfahrt am 9. Mai (Donnerstag) ein, gefolgt von Pfingstmontag am 20. Mai, inklusive dem schulfreien Dienstag. Als letzter Kandidat ist Fronleichnam am 30. Mai (Donnerstag) am Start. Da bis zu den Sommerferien noch etwas Luft ist, werden sicher viele die Gelegenheit einer kurzen Auszeit nutzen.

Lange Wochenenden: Staureiches Reisen

Für volle Straßen sorgen sie alle. Wobei der erste Maifeiertag auf einen Mittwoch fällt und somit als klassisches langes Reisewochenende raus ist. Welches der Wochenenden der Spitzenreiter wird, bleibt spannend. Pfingsten ist immer ein heißer Kandidat - in Konkurrenz zu Christi Himmelfahrt. Wissen werden wir das wohl aber erst nach den Feiertagen.

Brückentage: Schlimmste Reisezeit

Die langen Wochenenden zu den Brückentagen zählen zu den schlimmsten Reisetagen des ganzen Jahres. Alle fahren zur selben Zeit los, und sind auf denselben Autobahnen unterwegs. Beliebt sind alle Ziele ans Wasser sowie Städtetrips und Tagestouren nach Holland zum Shoppen oder ans Meer. Dagegen kann sich der Reiseverkehr zu den Schulferien entspannt auf mehrere Tage verteilen. Darüber hinaus sind bei längeren Ferien auch andere Reiseziele interessant. Wer wann verreist, ist zudem äußerst individuell. Ein bedeutender Faktor spielt das Wetter: Sonnig warmes und trockenes Wetter lockt sicher einige Leute mehr spontan in den Kurzurlaub als trübes Regenwetter!

Ausflugsverkehr zum 1. Mai

Zum ersten Maifeiertag sind sicher viele Leute zu einer Maiwanderung und Radtour in der Umgebung unterwegs. Beliebte Ziele sind das Ruhrgebiet, die Eifel, das Bergische Land sowie das Sauer- und Siegerland. Zudem nutzen sicher einige den freien Tag, um den Garten “hübsch zu machen” und mit Freunden zu grillen.



Am Dienstag rechnet das WDR-Verkehrsstudio mit dem üblichen Berufsverkehr, wobei sich einige etwas früher auf den Weg nach Hause machen könnten. Alles in allem ist rund um den 1. Mai eine entspannte Verkehrslage mit Ausflugsverkehr zu erwarten.