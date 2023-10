Ob Bahn, Auto oder Flugzeug: So kommen Sie gut zurück aus den NRW-Herbstferien

Am letzten Wochenende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen kommen viele aus ihrem Urlaub zurück. Andere Bundesländer wie Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein starten dagegen erst in die Schulpause. Wer unterwegs ist, sollte mit belebteren Autobahnen und vollen Zügen rechnen.

Staus durch Berufsverkehr auf NRW-Autobahnen

Am Freitagnachmittag rechnen wir mit dem üblichen NRW-Berufsverkehr und am Samstag mit normalem Einkaufs- und Ausflugsverkehr. Am Sonntag kann sich der Rückreiseverkehr gut über den Tag verteilen. Mehr Verkehr wird es vor allem auf den Reisestrecken zurück nach NRW geben. Gesperrt ist an diesem Wochenende die A59 bei Duisburg in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten. Die Sperrung beginnt Freitag (13.10.) um 20 Uhr und soll bis Montag (16.10.) um 5 Uhr dauern.

Die Tage im Überblick: Ende der Herbstferien in NRW

Freitag (13.10.):

Staus am Nachmittag auf den bekannten NRW-Pendlerstrecken.

Samstag (14.10.):

Normaler Samstag mit gewohntem Einkaufs- und Ausflugsverkehr ab ca. 10 Uhr. Dazu kommen vereinzelte Rückreisende.

Sonntag (15.10.):

Stärkerer Rückreiseverkehr, besonders in Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr.