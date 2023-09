Ob Bahn, Auto oder Flugzeug: So starten Sie gut in die NRW-Herbstferien 

Am Freitag startet NRW in die Herbstferien. Viele werden sicherlich in die Sonne fliegen oder mit der Bahn oder dem Auto verreisen. Besonders beliebt sind sonnige Reiseziele und Städtetrips in die Metropolen. Zudem bietet der Tag der deutschen Einheit am Dienstag (3.10) nochmal eine gute Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende. Und das anhaltend gute Wetter der letzten Wochen lockt sicher auch noch einmal viele Menschen zu einem Ausflug.

Keine Staurekorde auf NRW-Autobahnen

Wer sich auf den Weg macht, sollte mit vollen Straßen und Zügen rechnen, besonders am ersten und letzten Ferienwochenende.

Wer mit dem Flugzeug vom Düsseldorfer Flughafen startet, sollte sich vorab erkundigen. Dort halten in den Ferien nur die S-Bahnen der Linien S1 und S11. Denn wegen Bauarbeiten auf der A3 bei Kaiserberg fallen dort etliche Züge aus.

Berufsverkehr auf den Autobahnen

Am Freitagnachmittag erwarten wir in NRW den normalen Berufsverkehr. Zudem können Baustellen und je nach Wetter mögliche Unfälle oder Autobahnsperrungen jederzeit zu langen Verzögerungen führen. Volle Straßen und viele Staus sind im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen zur beginnenden Herbstzeit längst wieder Normalität. Bereits in den letzten Wochen sind Stauwerte rund um 300 Kilometern keine Seltenheit mehr. In den Ferien sind zahlreiche Bauarbeiten auf Straße und Schiene geplant.

Unsere Nachbarn locken wieder zum Einkaufen und zum Erholen

Wer sich ans Meer oder zum Einkaufen ins benachbarte Holland aufmacht, sollte lebhaften Verkehr auf den Autobahnen Richtung Arnheim (A3), Eindhoven (A4), Venlo (A40), Roermond (A52) sowie Nimwegen (A57) einplanen. Zudem ist auf der A3 bei Hamminkeln weiterhin wechselseitig nur eine Spur frei, was häufig zu Staus führt.