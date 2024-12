Baustellen auf den Autobahnen sorgen auch an diesem Wochenende für Umwege und Staus. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte folgende Engstellen und Sperrungen in NRW beachten und möglichst weiträumig umfahren:

A1: Sperrung bei Unna

Von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A1 ein weiteres Mal in beiden Richtungen zwischen Kreuz Dortmund/Unna und Kamen-Zentrum gesperrt. Hier wird eine neue Eisenbahnbrücke eingeschoben. Großräumig wird über die A2, die A44 und die A45 - sowie über die Bundesstraßen umgeleitet. Vor der Sperrung auf der A1 und auf den Ausweichstrecken wird es sicher voller werden. Wer kann, sollte möglichst großräumig umfahren.



Vorankündigung: Am folgenden Wochenende wird die A1 am Sonntag (15.12.) von 8 bis 22 Uhr in beiden Richtungen zwischen den Kreuzen Dortmund/Unna und Westhofen gesperrt. Dann werden die ersten beiden Teilbauwerke der Liedbachtalbrücke gesprengt.

A1: Sperrung in Höhe Kreuz Leverkusen-West

Von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A1 in beiden Richtungen zwischen den Kreuzen Leverkusen-West und Leverkusen (bzw. in Höhe Kreuz Leverkusen-West) wegen Bauarbeiten gesperrt. Im Kreuz Leverkusen-West sind zudem mehrere Verbindungen gesperrt. Darüber hinaus ist auf der Rheinbrücke - zwischen Kreuz Leverkusen-West und Köln-Niehl - nur eine Spur frei.

Umleitungen: Eine großräumige Umleitung Richtung Dortmund führt ab Kreuz Leverkusen-West über die A59 nach Düsseldorf - und weiter über die A46 bis zum Dreieck Wuppertal-Nord. Im Kreuz Leverkusen-West sind die Verbindungen zur A59 nach Leverkusen und Düsseldorf offen. Auf der A1 Richtung Koblenz ist eine Weiterfahrt bis Kreuz Leverkusen-West möglich. Dort führt die Umleitung über die A59 Anschlussstelle Leverkusen-Rheindorf - und zurück über die A59 auf die A1 nach Koblenz. Auf der A59 sind im Kreuz Leverkusen-West die Verbindungen zur A1 nach Dortmund gesperrt. Eine großräumige Umleitung führt über das Dreieck Düsseldorf-Süd und weiter über die A46 bis zum Dreieck Wuppertal-Nord. Eine lokale Umleitung ist über die A3-Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum eingerichtet.

A40: Sperrung bei Bochum

Die A40 ist zwischen Bochum-Zentrum und Hamme in beiden Richtungen weiterhin gesperrt. Dort wird eine Brücke neu gebaut. Umfahren ist über die A43 und A448 möglich. Die Sperrung wurde verlängert und soll nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern.

A45: Sperrung bei Lüdenscheid

Die A45 ist weiterhin bei Lüdenscheid in beiden Richtungen gesperrt. Auf den Ausweichrouten durch Lüdenscheid kommt es zu langen Wartezeiten. Am besten weiträumig über die A1 ausweichen.

A544: Sperrung bei Aachen

Die A544 bei Aachen ist zwischen Würselen und Aachen-Europaplatz in beiden Richtungen wegen eines Brückenneubaus gesperrt. Die Sperrung ist bis voraussichtlich Ende 2025 geplant.

Vorankündigung: Dienstagabend wird die A3 bei Oberhausen gesperrt

Am Dienstag (10.12) um 22 Uhr wird die A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen den Kreuzen Oberhausen-West und Kaiserberg für mehrere Tage gesperrt. Die Sperrung ist bis Montag (16.12.) um 5 Uhr geplant. Umgeleitet wird über die A42, die A59 und die A40. Zudem ist in Richtung Oberhausen nur eine Spur frei. Dort werden Fahrbahnschäden und -absackungen behoben.

Baustellen bei der Bahn

Gesperrte Strecken bei der Bahn.

Auch bei der Bahn führen Bauarbeiten zu Abweichungen und Ausfällen. Bahnreisende sollten sich am besten vorab online über mögliche Fahrplanänderungen auf Ihrer Reiseroute informieren. Folgende größere Baustellen in Nordrhein-Westfalen liegen uns vor:

Auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Aachen ist in der Nacht vom 21. auf den 22. November ein Güterzug mit einem Bauzug kollidiert und entgleist. Dort müssen Schäden an Gleisen, Signalmasten und der Oberleitung repariert werden. Laut Bahn sollen die Gleise zum 23. Dezember freigegeben werden. Der Fernverkehr, unter anderem ICE- und Eurostar-Verbindungen nach Brüssel und Paris, entfällt. Im Regionalverkehr fahren der RE 1 und der RE 9 inzwischen wieder, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit. Es gibt einen Schienenersatzverkehr zwischen Horrem und Düren.

Von Freitagabend bis Sonntag in der Nacht ist die Strecke Oberhausen - Arnheim gesperrt. Der Fernverkehr wird zwischen Köln und den Niederlanden umgeleitet und ist länger unterwegs. Ersatzbusse sind im Einsatz. Am Niederrhein kommt es auf der Zugstrecke Oberhausen - Wesel - Emmerich zu Sperrungen und Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Grund sind Modernisierungsarbeiten bis Mai 2026. Die Strecke soll größtenteils eingleisig befahrbar bleiben, dennoch werden in der Zeit mehrfach Sperrungen und Teilsperrungen notwendig sein.



Bis zum 14. Dezember wird zwischen Hamm und Hagen sowie bei Unna gearbeitet. Im Fernverkehr fahren zwischen Wuppertal und Hagen weniger Züge, und die Halte in Schwerte (Ruhr) und Unna entfallen. Darüber hinaus fahren Busse für den RE 7 und 13 sowie für die RB 53 und 59.