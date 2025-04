Hochbetrieb an den NRW-Flughäfen

An den Flughäfen in NRW läuft in den Osterferien die erste große Reisewelle des Jahres. Wer Zeit sparen möchte, kann sich vorab ein Zeitfenster für den Sicherheitscheck online reservieren.

Reisen in den Süden sind besonders beliebt.

Am größten Flughafen des Bundeslandes Düsseldorf rechnet man mit rund einer Million Passagieren. Besonders viel los war am ersten Ferienwochenend mit rund 200.000 Passagieren. Durchschnittlich starten und landen 62.500 Passagiere, teilt der Flughafen in einer Pressemitteilung mit.



Reger Betrieb steht auch am Flughafen Köln/Bonn an. Nach Angaben des Flughafens wird man insgesamt etwa 485.000 Reisende befördern. Spitzentag ist dort der letzte Feriensonntag (27.04.) mit rund 33.000 Passagieren, wie der Flughafen mitteilt.

Auch am Ruhrgebietsflughafen in Dortmund läuft die Reisewelle. Laut Dortmund Airport werden in den Ferien rund 115.000 Reisenden erwartet.