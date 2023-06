Zu Fronleichnam wieder lange Staus auf den Autobahnen und volle Züge in NRW

Mit Fronleichnam steht das vorerst letzte lange Feiertagswochenende vor der Tür und damit sind noch einmal volle Autobahnen und Züge angesagt. Der bislang schlimmste Reisetag des Jahres in NRW war am Freitag vor Pfingsten mit rund 570 Kilometern Stau. Zu Fronleichnam war es in den vergangenen Jahren meist deutlich ruhiger. Mit längeren Staus und Wartezeiten müssen Sie dennoch rechnen, besonders am Mittwoch vor Fronleichnam (7.6.) und am Sonntag (11.6.) zur Rückreise.

Staus auf den Pendlerrouten sowie an deutsche und niederländische Küsten

Wer heute in ein verlängertes Wochenende startet, sollte mit vollen Autobahnen und langen Staus in ganz NRW rechnen. Zumal das Wetter mitspielen soll und ein sonniges Wochenende verspricht. Neben den üblichen Pendlerstrecken wird es besonders auf den Reiserouten in Richtung Küsten voll und erst nach 19 Uhr wieder ruhiger. Am Sonntagnachmittag sorgt der Rückreiseverkehr für einige Staus.

Am Mittwochnachmittag 300 Kilometer Stau auf NRW-Autobahnen

Nach Angaben der WDR-Verkehrsredaktion gibt es um 15:45 Uhr bereits rund 300 Kilometer Stau in NRW. Um 14 Uhr waren es 130 km. Damit startete der Feierabendverkehr heute früher als an einem gewöhnlichen Mittwochnachmittag. In der kommenden Stunde wird das Verkehrsaufkommen voraussichtlich noch anziehen.

Hauptreisestrecken Richtung Meer:



A1 Köln-Dortmund- Bremen-Hamburg

A2 Hamburg-Hannover-Berlin

A3 Köln-Oberhausen-Arnheim / Holland

A31 Bottrop-Emden

Sperrung auf der A46 bei Wuppertal und A59 bei Duisburg

Auch am langen Wochenende sorgen Baustellen für Probleme

Neben bereits bestehenden Baustellen plant die Autobahn GmbH zwei Sperrungen zu Fronleichnam. Am Mittwochabend (7.6.) um 21 Uhr wird die A46 Düsseldorf in Richtung Wuppertal zwischen dem Kreuz Hilden und dem Sonnborner Kreuz gesperrt. Dort wird Flüsterasphalt verlegt. Die Sperrung soll bis Montagmorgen (12.6.) um 5 Uhr dauern und wird sicherlich über das gesamte Wochenende für Staus sorgen. Zudem wird ab Donnerstagabend (8.6.) die A59 in Richtung Dinslaken zwischen Duisburg-Duissern und Duisburg-Ruhrort bis Montagfrüh gesperrt.

Weitere Engpässe und Baustellen

Nach wie vor gibt es ein Nadelöhr auf der A3 bei Hamminkeln, da zwischen Wesel und Hamminkeln in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten lediglich ein Fahrstreifen befahrbar ist. Dieser Engpass hat bereits an den langen Wochenenden zu erheblichen Staus geführt. Von Freitagabend bis Montagmorgen ist im Kreuz Kaiserberg auf der A3 in Richtung Köln ebenfalls nur eine Spur frei. Zudem sind die Verbindungen von der A40 auf die A3 Richtung Köln gesperrt.