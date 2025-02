Die Forderungen des ADAC, insbesondere nach besserer Baustellenkoordination und effizienterer Projektplanung, sind absolut berechtigt. Die verstärkte Nutzung von Funktionsbauverträgen könnte ebenfalls eine spürbare Verbesserung bringen. Indem verschiedene Bauabschnitte durch einen einzelnen Auftragnehmer ausgeführt werden, könnte es eine schnellere Umsetzung von Bauprojekten geben. Eine kürzere Baustellenzeit wäre für jeden Autofahrenden von Vorteil.

“Viele kennen das: Eine neue Baustelle ist eingerichtet, Fahrstreifen fallen weg oder werden verengt - doch von tatsächlichen Bauarbeiten ist nichts zu sehen. Teils bleibt das über Tage und sogar Wochen so. Ein Grund dafür kann die Aufgabenverteiltung an verschiedene Firmen sein. Während Firma A bereits Zeit und Kapazitäten hat, um die notwendige Verkehrsführung einzurichten, ist Firma, die mit den eigentlichen Bauarbeiten beauftragt wurde, noch anderweitig gebunden. Verzögerungen an anderer Stelle verhindern so den sofortigen Baustart. Das Ergebnis ist ein Engpass, der unnötig für Verkehrsstörungen sorgt", sagt Frank Schewe, Leiter des Verkehrsstudios.

"Auch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass immer mehr Autos und LKW auf den Straßen unterwegs sind. Weshalb es langfristige Lösungen braucht: Der ÖPNV muss attraktiver werden. Es geht darum echte Alternativen zu schaffen, die die Leute dazu bewegen, ihr Mobiltiätsverhalten zu ändern” Frank Schewe, Leiter des WDR-Verkehrsstudios

Ein Blick in die Statistik zeigt: 2024 wurden in Deutschland insgesamt 2,8 Millionen Autos zugelassen, das gab das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am 6. Januar 2025 bekannt. Auch die Gesamtzahl der zugelassenen Autos auf den Straßen in Deutschland ist weiterhin hoch. Zum Stichtag am 1. Januar 2024 lag der PKW-Bestand bundesweit bei 49,1 Millionen Pkw , so das Statistische Bundesamt. 2023 waren es noch 48,8 Millionen. In Nordrhein-Westfalen waren es mehr als 10,5 Millionen.

Die vom WDR-Verkehrsstudio ermittelten Stauzahlen sind nicht unmittelbar mit den vom ADAC ermittelten Werten vergleichbar. "Wir schauen immer auf den Zeitpunkt mit der höchsten Anzahl an Staukilometern im Land, welchen wir als Spitzenwert bezeichnen. Damit lassen sich einzelne Tage gut vergleichen. Die Stoßzeiten im Berufsverkehr sorgen in NRW für die meisten Staus, besonders auf den Pendlerstrecken. Die einzelnen Stauwerte oder Kilometer eines Tages werden aber nicht addiert" , sagt Melina Helf aus dem WDR-Verkehrsstudio. Meldet das WDR-Verkehrsstudio also 350 Staukilometer in der Spitze, so beschreibt das die Summe aller gezählten Staus zu einem bestimmten Zeitpunkt in NRW . Danach nimmt der Verkehr allmählich wieder ab.

Echte Staukracher sind immer wieder die Tage vor den langen Feiertags-Wochenenden im Mai und Juni. Logisch, denn dann sind Pendler, Urlauber und LKW in einem relativ kurzen Zeitfenster auf denselben Autobahnen unterwegs. So zählte das Verkehrsstudio am Mittwoch vor Fronleichnam (29. Mai 2024) rund 450 Kilometer in der Spitze am Nachmittag. Viel mehr Stau ist dann kaum möglich.

In NRW bleibt der Berufsverkehr eine Herausforderung. Eng wird es in der Regel an Baustellen und je nach Wetter auch nach möglichen Unfällen oder Sperrungen. Unterschiede gibt es zudem je nach Wochentag. Mittwochs verteilt sich der Verkehr rege über den Tag und freitags steigt das Stauaufkommen ab Mittag spürbar an. Das Verkehrsstudio beobachtet aber auch, dass der Montagmorgen nicht mehr so stauanfällig ist, wie noch vor Corona. Dank flexiblen Arbeitszeiten und Home-Office scheinen die Stauzeiten etwas aufgeweicht zu sein. Eine Möglichkeit: Pendelnde können flexibler auf Besonderheiten wie Wetter, Streiks und Sperrungen reagieren und umplanen.