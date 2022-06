NRW rollt in die Sommerferien

Am Freitag startet Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland in die großen Ferien. Dazu die gute Nachricht: Auf den Autobahnen an Rhein und Ruhr dürfte es dadurch kaum voller werden als sonst.

Schon in der Zeit vor Corona wirkte sich der Sommerferienbeginn kaum auf den Straßenverkehr in Nordrhein-Westfalen aus. Durch die lange Ferienzeit verteilt sich der Reiseverkehr auf mehrere Tage. Vor allem auf die Samstage. Ab dem späten Vormittag muss man auf den Reiserouten mit dichtem Verkehr und längeren Reisezeiten rechnen.

Lange Staus vor allem außerhalb NRW.

Staufrei ist Nordrhein-Westfalen selbstverständlich auch an diesem Freitagnachmittag nicht. Baustellen, Unfälle und das notorisch hohe Verkehrsaufkommen sorgen auch an einem "normalen" Freitag für zahlreiche Staus und längere Wartezeiten. Nach der Coronazeit haben wir längst wieder das übliche Stau-Niveau erreicht. Neue Staurekorde sollten uns allerdings erspart bleiben.

Sperrungen in den Ferien

Reisende sollten in den Ferien auf geplante Autobahn-Sperrungen achten:



A4 Köln Richtung Aachen zwischen dem Dreieck Heumar und dem Kreuz Köln-Gremberg: Von Freitag (01.07.), 22:00 Uhr bis Montag (04.07.), 05:00 Uhr.

A40 Duisburg Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Heißen: Von Freitag (01.07.), 22:00 Uhr bis Montag (11.07.), 05:00 Uhr.

A57 in beiden Richtungen zwischen dem Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppum: Von Freitag (29.07.), 21:00 Uhr bis Montag (01.08.), 05:00 Uhr.

A61 Richtung Venlo zwischen dem Dreieck Efttal und Bergheim: Ab dem 01.07. für ca. fünf Monate.

Staus auf den Reiserouten

Außerhalb Nordrhein-Westfalens, auf den klassischen Ferienstrecken Richtung Norden und Süden, wird es auch am späten Freitagnachmittag und vor allem an den kommenden Samstagen sehr voll werden.

Staugefährdete Strecken Richtung Norden:

A1 Richtung Hamburg/Lübeck, A2 bei Hannover und A31 Richtung Emden



Staugefährdete Strecken Richtung Süden:

A3 Richtung Frankfurt/Würzburg, A5 Richtung Basel, A8 Stuttgart/München/Salzburg

An den ersten beiden Ferienwochenenden sind wir aus NRW noch alleine als Urlaubsreisende unterwegs. Die anderen Bundesländer starten erst mit etwas Verzögerung.