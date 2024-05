Pfingsten in NRW: Lange Staus und volle Züge 

Mit Pfingsten steht das nächste lange Wochenende bevor und in Nordrhein-Westfalen bleiben die Schulen am Dienstag geschlossen. Wie jedes Jahr zieht es viele Reisende in einen Kurzurlaub ans Wasser und da wird auch dieses Jahr keine Ausnahme sein. Bereits das vergangene verlängerte Wochenende zu Christi Himmelfahrt hat am Mittwochnachmittag (8. Mai) bei gutem Wetter und nur wenigen Unfällen zu rund 350 Kilometern Stau in NRW geführt, wie die WDR-Verkehrsredaktion mitteilte.

Schlimmster Reisetag: Freitag vor Pfingsten

Am besten startet man mit guter Laune in das Pfingstwochenende, denn bei der Anreise ist eine ordentliche Portion Gelassenheit gefragt. Schließlich ist der Freitag vor Pfingsten einer der staureichsten Tage des Jahres! Da Kurzurlauber in einem engen Zeitfenster gemeinsam mit den üblichen Pendlern in NRW unterwegs sein werden, sind volle Straßen und lange Staus am Freitagnachmittag auch dieses Jahr zu erwarten.

Startschuss ins Wochenende fällt nach Schulschluss

Los geht es nach Schulschluss, also nach 13 Uhr. Anschließend füllen sich die Straßen erfahrungsgemäß recht zügig. Die Spitze ist fast immer nachmittags zwischen 15 Uhr und 18 Uhr erreicht. Und auch am Samstag bleiben die Straßen mit Tagesausflüglern belebt. Am Sonntag dagegen wird es ruhig auf den Straßen. Da Dienstag nach Pfingsten schulfrei ist, kann sich der Rückreiseverkehr auf zwei Tage verteilen, wobei am Dienstagnachmittag wohl die meisten Leute nach Hause fahren werden.

Staugefahr auf den Pendlerstrecken und Autobahnen ans Wasser

Beliebtes Reiseziel über Pfingsten ist die Küste!

Hotspots für Staus sind in erster Linie die Autobahnen mit dem Ziel deutsche und holländische Küste. Reisende sollten sich am Freitag vor Pfingsten auf folgenden Strecken auf lange Wartezeiten einstellen: der A1 hoch nach Bremen, der A2 Richtung Hannover, der A3 nach Arnheim sowie der A31 nach Emden.



Aber auch in Richtung Harz, Ahrtal, Eifel, Mosel und Mittelrhein kann deutlich mehr los sein als üblich. Das betrifft dann die A61 , die A1 und die A3 Richtung Süden. Besonders voll wird es auf den üblichen Pendlerstrecken in Nordrhein-Westfalen. Das sind beispielsweise die A1 Hagen-Dortmund, die A3 Köln-Oberhausen, die Autobahnen A40 , A42 , A43 , A45 und A46 im Bergischen Land, die A57 Köln-Moers, der Kölner Ring und die Umgebung von Bonn.

Städtetrips und Einkaufen in Holland