A3 : Sperrung bei Oberhausen

Von Freitag, 23:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, ist die A3 zwischen dem Kreuz Oberhausen und Dinslaken-Süd in Richtung Arnheim wegen einer Fahrbahn-Erneuerung gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

A3 : Nur ein Fahrstreifen ab Heumar

Von Freitag, 21:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, ist auf der A3 zwischen dem Dreieck Heumar und Königsforst nur ein Fahrstreifen Richtung Frankfurt frei. In der Anschlussstelle Königsforst ist zudem die Auffahrt Richtung Frankfurt gesperrt. Dort wird die Fahrbahn erneuert.

A3 : Engpass bei Opladen am Samstag

Am Samstag ist auf der A3 zwischen Solingen und Opladen in Richtung Frankfurt nur ein Fahrstreifen frei. In der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr wird dort in der Baustelle die Verkehrsführung umgebaut.

Wie bei Heumar drohen Wartezeiten und Staus. Nach Möglichkeit sollte die A3 zwischen Oberhausen und Königsforst Richtung Süden weiträumig gemieden werden.

A46 : Nächtliche Vollsperrung bei Hagen