Bauarbeiten: A1-Sperrung am Wochenende

A1: Vollsperrungen bei Köln

Von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr ist die A1 im Kreuz Köln-Nord in beiden Richtungen gesperrt. Dort wird eine neue Brücke gebaut.

Im Kreuz Köln-Nord sind zudem folgende Verbindungen gesperrt:



von der A1 aus Dortmund auf die A57 nach Köln

von der A1 aus Koblenz auf die A57 nach Krefeld

von der A57 aus Krefeld auf die A1 nach Dortmund und

von der A57 aus Köln auf die A1 nach Koblenz

Die Übersicht der gesperrten Abschnitte

Offen bleiben:



die A1-Anschlussstelle Köln-Niehl

die Verbindung von der A1 aus Dortmund auf die A57 nach Krefeld

die Verbindung von der A57 aus Krefeld auf die A1 nach Koblenz

die Verbindung von der A57 aus Köln auf die A1 nach Dortmund

Der Verkehr auf der A1 aus Richtung Koblenz wird schon im Kreuz Köln-West abgeleitet. Zudem ist im Kreuz Leverkusen die Verbindung von der A3 aus Oberhausen kommend, auf die A1 nach Koblenz gesperrt.

Zeitgleich wird die A1 auch zwischen Frechen und Gleuel in Richtung Koblenz gesperrt. Dort wird eine Brücke repariert.

Umleitungen sind ausgeschildert. Besucher des Fußballspiels 1.FC Köln - Arminia Bielefeld (Samstag, 13:00 Uhr) sollten unbedingt ausreichend Zeit einplanen. Die Anfahrt ist zwar möglich, u.a. über die A4-Ausfahrt Köln-Klettenberg, aber auch ab dort drohen lange Staus bis zum Stadion.

A3: Vollsperrung in der Nacht bei Emmerich

Von Samstag, 23:00 Uhr bis Sonntag, 09:00 Uhr ist die A3 zwischen Elten und Emmerich in beiden Richtungen gesperrt. Dort laufen Brückenarbeiten. Der Verkehr wird umgeleitet.

A565: Engpass bei Bonn

Am Samstag und Sonntag ist auf der A565 zwischen Bonn-Endenich und Bonn-Poppelsdorf in Richtung Köln nur ein Fahrstreifen frei. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr werden Sensoren an einer Brücke befestigt.

Video starten, abbrechen mit Escape A1 – die Unvollendete | 25.05.2018 | 43:52 Min. | AD | UT | Verfügbar bis 25.05.2019 | WDR

Stand: 07.03.2019, 11:55