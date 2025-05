Sperrungen: A40 bei Essen und A42 bei Duisburg zu Himmelfahrt

Die Sperrung der A40 bei Essen startet am Mittwochabend (28.5.) vor Christi Himmelfahrt. Dann sollte der meiste Reiseverkehr bereits durch sein. Ab Freitagabend (30.5.) ist dann auch die A42 bei Duisburg dicht. Wer am Feiertagwochenende unterwegs ist, sollte diese beiden Sperrungen im Blick haben und alternative Strecken nutzen.

Sperrung: A40 bei Essen ab Mittwoch

Von Mittwoch (28.5.) um 21 Uhr bis Dienstag (3.6.) um 5 Uhr ist die A40 in Richtung Duisburg zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop gesperrt. Dort wird ein defekter Kanal saniert, der unter der A40 liegt. Eine großräumige Umleitung führt über die A52 bis Kreuz Breitscheid - und weiter über die A3 bis zum Kreuz Kaiserberg. Ansonsten lässt sich auch die parallel verlaufende A42 nutzen.

Sperrung: A42 bei Duisburg ab Freitag

Von Freitag (30.5.) um 21 Uhr bis Montag (2.6.) um 5 Uhr ist auch die A42 in beiden Richtungen zwischen Duisburg-Baerl und Duisburg-Beeck gesperrt. Dort wird die routinemäßige Überprüfung der Seile an der Rheinbrücke Beeckerwerth fortgesetzt. Bereits am Wochenende zum 9. Mai liefen hier diese Arbeiten. Umleitungen sind eingerichtet und führen weiträumig über die A57 , A40 , und A59 .

Staus möglich auf den Umleitungen

Auf den Ausweichstrecken rund um die gesperrten Autobahnen 40 und 42 könnte es voller werden. Wer dort lang möchte, sollte auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Besonders am Sonntag läuft der Rückreiseverkehr vom langen Wochenende. Dann wird sicher mehr los sein auf den Ausweichstrecken. Tipp: Vorab die Route checken, ob es Staus und Unfälle gibt.