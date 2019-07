Ferienbeginn: Kaum Staus - Störungen bei der Bahn

90.000 Fluggäste am Sonntag in Düsseldorf

Ein großer Andrang wird an den Flughäfen in NRW erwartet. Der Flughafen in Düsseldorf rechnet in den Ferien mit rund 3,9 Millionen Fluggästen - einem Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein am kommenden Sonntag (14.07.2019) erwartet der größtes Airport des Landes 90.000 Passagiere. Um den Ansturm bewältigen zu können, hat der Flughafen nach eigenen Angaben an vielen Stellen das Personal aufgestockt.

In Köln rechnet man mit rund zwei Millionen Fluggästen. Das größte Passagieraufkommen mit rund 133.000 Passagieren wird für das letzte Ferienwochenende (23. bis 25. August erwartet).

Stand: 11.07.2019, 10:18