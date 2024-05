Fronleichnam-Wochenende: Viele Staus in NRW

Fronleichnam ist das letzte lange Wochenende vor den Sommerferien am 8. Juli. Sicher werden viele noch einmal die Möglichkeit nutzen, um ein paar Tage wegzufahren. Wer in ein verlängertes Wochenende startet, sollte sich am Mittwochnachmittag vor Fronleichnam auf lange Staus und Wartezeiten einstellen. Am Sonntag ab Mittag sorgt dann der Rückreiseverkehr auf den Routen zurück nach NRW für einige Staus.

Mittwochnachmittag: Lange Staus auf den Pendlerstrecken

Um 17 Uhr meldet das WDR-Verkehrsstudio um die 430 Kilometer Stau in NRW . Wie erwartet, zog der Verkehr bereits nach 14 Uhr zügig an. Viele Staus auf den Pendler- und Reiserouten werden sich voraussichtlich bis in den frühen Abend halten. Damit sind der Mittwoch vor Fronleichnam (29.5.) und der Freitag vor Pfingsten (17. Mai) bislang die staureichsten Reisetage des Jahres in Nordrhein-Westfalen.

Sperrungen: A448 bei Bochum