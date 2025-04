Die langen Wochenenden rund um Feiertage zählen zu den staureichsten Reisetagen des ganzen Jahres. Auch am Tag vor dem 1. Mai sind viele Pendler unterwegs, dazu kommen Reisende. Insgesamt wird es aber wohl etwas ruhiger werden als an einem klassischen Brückentags-Wochenende. Denn: Am Freitag ist in Nordrhein-Westfalen kein schulfreier Tag - und damit fällt der Reiseverkehr voraussichtlich etwas schwächer aus, teilt das WDR-Verkehrsstudio mit.

Mittwochnachmittag: Rund 400 km Stau in NRW

Dennoch gibt der Tag vor dem 1. Mai mit rund 400 Staukilometern in der Spitze in NRW am Nachmittag einen Vorgeschmack auf die anstehenden Reise- und Stautage. Christi Himmelfahrt am 29. Mai, Pfingstmontag am 9. Juni und Fronleichnam am 19. Juni versprechen weitere lange Wochenenden mit garantierter Staugefahr. Dann sind auch viele Familien unterwegs. Zudem sind alle zur selben Zeit auf denselben Autobahnen unterwegs.



Wie erwartet, ist nachmittags ordentlich was los: Um 16.30 Uhr meldete das WDR-Verkehrsstudio 400 Staukilometer, womit die Stauspitze erreicht war. Das ist eine knackige Verkehrslage, doch nicht ungewöhnlich für einen Tag vor einem Feiertag. Bereits seit der Mittagszeit zog der Verkehr an. Gegen 13.30 Uhr gab es mehr als 160 Kilometer Stau. Eng war es auf den bekannten Pendlerstrecken in NRW – etwa auf der A3 Düsseldorf-Oberhausen und den Autobahnen durch das Ruhrgebiet. Besonders auf dem Kölner Ring gab es lange Wartezeiten. Dort war bis 15.30 Uhr auf der A4 in Richtung Aachen nach einem LKW-Unfall in der Nacht nur eine Spur frei. Der Verkehr staute sich zwischen dem Dreieck Köln-Heumar und Köln-Klettenberg auf 10 Kilometer Länge - mit Wartezeiten bis zu mehr als einer Stunde. Ansonsten gab es aber nur wenige Unfälle, die sich auf den Verkehr auswirkten. Noch bis etwa 18.30 Uhr ist mit vollen Straßen zu rechnen.

1. Mai: Ausflugs- und Einkaufsverkehr

Auch wenn das erste Maiwochenende erfahrungsgemäß keine Staurekorde knackt, ist es Anlass für Ausflüge, Gartenaktionen, Maiwanderungen und Radtouren in der Umgebung. Zumal das Wetter ja sonnige Aussichten verspricht. Typische Ziele sind das Ruhrgebiet, die Eifel, das Bergische Land sowie das Sauer- und Siegerland. Wer Richtung Niederlande fährt – etwa nach Arnheim, Roermond oder Venlo – sollte möglichst früh starten. Vor allem auf der A3, A40, A52 und A57 kann es voller werden. Zudem ist die A52 bei Büderich gesperrt.

Sperrung: A52 nach Roermond

Wer mit dem Auto in die Niederlande unterwegs ist, sollte eine Sperrung auf der A52 Richtung Roermond einplanen. Von Mittwoch (30.4.) um 20 Uhr bis Montag (5.5.) um 5 Uhr ist die Autobahn zwischen Büderich und Kreuz Kaarst gesperrt, weil hier die Asphaltdecke erneuert wird. Ausweichen lässt sich über die A44.

Reisewochenende: Volle Züge auch bei der Bahn

Auch auf der Schiene ist viel los. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, sollte an eine Sitzplatzreservierung denken. Und auch hier wird wieder gebaut. Reisende sollten sich am besten vorab informieren.

Regionale Bauarbeiten bei der Bahn

Am besten vorab informieren, ob es Bauarbeiten auf der geplanten Reisestrecke gibt.

Von Freitag (2.5.) um 21 Uhr bis zum 19. Mai ist der Bahnknoten zwischen Köln und Bonn gesperrt. Das betrifft den Regional- und Fernverkehr rund um Köln. Hier laufen vorbereitende Arbeiten, um zwei neue elektronische Stellwerke in Betrieb zu nehmen.



Zwischen Dortmund und Schwerte wird bis zum 23. Mai an einer Autobahnbrücke gearbeitet. Mehrere Bahnlinien werden umgeleitet. Auf der Bahnstrecke Oberhausen - Wesel - Emmerich wird die Betuwe-Linie dreigleisig ausgebaut. Bis Mai 2026 kommt es dort zu Sperrungen und Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr.