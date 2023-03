NRW startet in die Osterferien

Es ist wieder so weit: am Freitag beginnen die Osterferien. Viele Urlaubshungrige werden sich dieses Jahr auf den Weg machen - per Bahn, Flugzeug und Auto. Die Ostertage sind äußerst beliebt für Städtetrips und Familienbesuche sowie für den ersten Urlaub. Sonnenanbeter steigen in den Flieger gen Süden, Schneebegeisterte zieht es noch einmal in die Skigebiete und auch die Strandkörbe an der Nord- und Ostsee stehen oft schon parat für die Osterbesucher.

Keine Staurekorde auf NRW-Autobahnen

Die Osterferien belegen nicht Platz 1 der Top-Stau-Tage. Bis zum Start der Sommerferien in NRW am 22. Juni laden noch mehrere Feiertage zu einem verlängerten Reisewochenende mit Staugarantie ein.

Wer am Freitag (31.03.) mit dem Auto in den Urlaub aufbricht, sollte in NRW den normalen Berufsverkehr, dazu zahlreiche Baustellen und die gesperrte A45 bei Lüdenscheid berücksichtigen. Zwar sind laut Autobahn Westfalen keine extra „Ferienbaustellen“ geplant, dennoch können jederzeit lange Wartezeiten auftreten. Je nach Wetter können Unfälle oder mögliche Autobahnsperrungen schnell zu Verzögerungen führen.

Volle Hauptreiserouten gen Küste und Berge

Voll wird es auf den Strecken an die Küste Richtung Nord- und Ostsee sowie in die Berge. Insbesondere am Freitagnachmittag, am Samstag sowie rund um das Osterwochenende auf den Hauptreiserouten außerhalb Nordrhein-Westfalens. Geöffnete Innenstädte und Shoppingzentren in den benachbarten Niederlanden laden ebenfalls zu einem Kurzbesuch ein - auch an Karfreitag und Ostermontag. Das führt zu lebhaftem Verkehr auf den Autobahnen Richtung Arnheim (A3), Eindhoven (A4), Venlo (A40), Roermond (A52) sowie Nimwegen (A57). Am ruhigsten ist es erfahrungsgemäß am Ostersonntag.



Richtung Norden

A1 Köln-Dortmund- Bremen-Hamburg

A2 Hamburg-Hannover-Berlin

A3 Köln-Oberhausen-Arnheim / Richtung Holland

A31 Bottrop-Emden

Richtung Süden

A3 Frankfurt-Würzburg

A5 Karlsruhe-Basel

A8 Stuttgart-München-Salzburg

A9 Nürnberg-München