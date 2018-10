Staus und Bahnsperrungen zum Herbstferienbeginn

Strecke zwischen Essen und Duisburg gesperrt

Auch Bahnfahrern drohen längere Reisezeiten. Die Deutsche Bahn sperrt ab Freitag (12.10.2018) wegen Bauarbeiten für die gesamten Herbstferien die Strecke zwischen Essen und Duisburg. Reisende müssen mit Zugausfällen, Verspätungen und Umleitungen rechnen. Die Sperrung beginnt am Freitag um 23.00 Uhr und soll zum morgendlichen Berufsverkehr am 29. Oktober aufgehoben werden.

Fernzüge werden umgeleitet

Fernzüge werden vor allem über Gelsenkirchen umgeleitet und halten nicht in Bochum, Essen und Mülheim. Einige Intercity-Züge fahren über die "Wupperschiene" ohne Halt von Dortmund nach Köln - Halte in Duisburg und Düsseldorf fallen weg.

U-Bahnhöfe in Köln dicht

Umgeleitet werden ab Samstag (13.10.2018) auch U-Bahnen in Köln. Dort wird in den Herbstferien an Gleisen und Weichen im Innenstadttunnel gebaut. Geschlossen sind deshalb für zwei Wochen die Haltestellen am Hauptbahnhof, am Appellhofplatz und der unterirdische Teil des Heumarkts.

Stand: 11.10.2018, 08:47