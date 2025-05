Staugefahr in NRW: Sperrungen am Wochenende 

Baustellen auf den Autobahnen sorgen auch an diesem Wochenende für Umwege und Staus. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte folgende Engstellen und Sperrungen in NRW beachten und möglichst weiträumig umfahren:

A1: Sperrung bei Leverkusen

Von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A1 in beiden Richtungen zwischen den Kreuzen Leverkusen und Leverkusen-West gesperrt. Einzelne Verbindungen bleiben jedoch offen. Im Kreuz Leverkusen-West wird an diesem Wochenende weiter an der Verbindung von der A1 zur A59 gearbeitet. Außerdem ist der Westring in Leverkusen zwischen der Rheinallee und der Nobelstraße in beiden Richtungen dicht. Die Auffahrten auf die A1 und A59 bleiben jedoch frei. Staus vor den Abfahrten sowie den Umleitungsstrecken wie der A59 und A46 sind möglich. Der Fernverkehr sollte möglichst großräumig ausweichen.

A42: Sperrung bei Herne

Von Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A42 in beiden Richtungen zwischen Herne-Crange und Herne-Baukau gesperrt. Dort wird die Anbindung des neuen Tunnels Baukau vorbereitet. Außerdem wird die Verkehrsführung im Kreuz umgestaltet. Lokale Umleitungen sind eingerichtet. Der Fernverkehr sollte über die parallel verlaufende A2 und A40 ausweichen.

A43: Verbindungssperrung im Kreuz Münster-Süd

Von Freitag um 19 Uhr bis Samstag um 8 Uhr ist im Kreuz Münster-Süd die Verbindung von der A43 Richtung Münster zur A1 nach Bremen gesperrt. Dort wird die Fahrbahn saniert. Eine Umleitung führt über die A1 Anschlussstelle Hiltrup.

A45: Sperrung bei Hagen wegen Arbeiten an der Talbrücke Brunsbecke

Von Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A45 Richtung Dortmund zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Talbrücke Brunsbecke. Eine Umleitung führt über die U41. Ansonsten ist die A45 Richtung Gießen wie gehabt zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid gesperrt. Auf den Ausweichrouten durch Lüdenscheid kommt es zu langen Wartezeiten. Am besten weiträumig über die A1 ausweichen.

A52: Sperrung bei Essen

Von Freitag um 23 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A52 in beiden Richtungen zwischen Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid gesperrt. Dort wird eine Fußgängerbrücke erneuert, die über die Autobahn verläuft. Umleitungen führen ab dem Kreuz Breitscheid über die A3 und die A40. Auf den städtischen Umleitungen kann es voll werden.

A544: Sperrung bei Aachen

Die A544 bei Aachen ist zwischen Würselen und Aachen-Europaplatz in beiden Richtungen wegen eines Brückenneubaus gesperrt. Die Sperrung ist bis voraussichtlich Ende 2025 geplant.

A553: Verbindungssperrung im Kreuz Bliesheim

Von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist auf der A553 Richtung Bliesheim im Kreuz Bliesheim die Verbindung zur A1 nach Euskirchen gesperrt. Die Umleitung führt über die A61 Anschlussstelle Weilerswist und dort weiter zur A1 nach Weilerswist-West.

Vorankündigung: A565-Sperrung bei Bonn für mehrere Wochen ab Dienstag

Ab Dienstag (20.5.) um 19 Uhr wird die A565 in beiden Richtungen zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf bis zum 12. Juni gesperrt. Die über der Autobahn verlaufende B56 ist von der Sperrung nicht betroffen. Bis zum 12. Juni wird der Nordteil des Endenicher Ei sowie Stützwände zwischen den Teilbauwerken abgerissen. Zudem wird die Fahrbahn Richtung Meckenheim tiefergelegt.



Die lokal ausgeschilderte Umleitung führt von der A565 Anschlussstelle Bonn-Hardtberg über den Konrad-Adenauer-Damm und Landstraßen bis zur A555 Anschlussstelle Bornheim. Der Fernverkehr wird großräumig über die A61, A553 und A555 umgeleitet. Die Ausweichstrecke wird gerne auch von Pendlern genutzt. Dort und auf den lokalen Strecken könnte es Staus und Wartezeiten geben. Am besten mehr Zeit einplanen.

Gesperrte Strecken bei der Bahn.

Auch bei der Bahn führen Bauarbeiten zu Umleitungen und Ausfällen. Bahnreisende sollten sich am besten vorab online über mögliche Fahrplanänderungen auf Ihrer Reiseroute informieren. Folgende größere Baustellen in Nordrhein-Westfalen liegen uns vor:

Bauarbeiten bei Köln, Dortmund, Oberhausen

Bis Sonntag (19. Mai) fahren zwischen Fröndenberg und Meschede sowie zwischen Dortmund und Meschede nur Busse statt Bahnen. Hier werden Gleise und Weichen erneuert.



Ebenfalls bis Sonntag (19. Mai) ist der Bahnknoten zwischen Köln und Bonn gesperrt. Das betrifft den Regional- und Fernverkehr rund um Köln. Hier laufen vorbereitende Arbeiten, um zwei neue elektronische Stellwerke in Betrieb zu nehmen.



Bis zum 23. Mai wird zwischen Dortmund und Schwerte an einer Autobahnbrücke gearbeitet. Mehrere Bahnlinien werden umgeleitet.



Noch bis Mai 2026 wird auf der Bahnstrecke Oberhausen - Wesel - Emmerich die Betuwe-Linie dreigleisig ausgebaut. Dort kommt es zu Sperrungen und Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr.