Ferienende in NRW: Keine Rückreisewelle auf den Straßen erwartet

Die Sommerferien gehen in NRW in dieser Woche regnerisch zu Ende. Auf den Verkehr in NRW hat das kaum Auswirkungen. Auch an den Reisetagen der vergangenen Wochenenden war nicht mehr los als an normalen Wochenenden.

Am Freitagnachmittag sollte man sich ab 14 Uhr auf den normalen Berufsverkehr einstellen. Wer das letzte Ferienwochenende für einen Ausflug nutzen möchte, muss am Samstagmittag mit dichtem Verkehr rechnen. Voller werden kann es auf den Strecken aus den Niederlanden oder von den deutschen Küsten kommend und auf den klassischen Reiserouten. Das betrifft beispielsweise die A1 und die A3. Eine große Rückreisewelle wird am Wochenende allerdings ausbleiben. Lange Staus werden bei uns in NRW die Ausnahme sein. Unfälle und Sperrungen können natürlich trotzdem jederzeit zu langen Wartezeiten führen - insbesondere bei regnerischem Wetter.

Staustrecken außerhalb NRW:

A1 Bremen-Hamburg

A2 Hannover-Magdeburg-Berlin

A3 Frankfurt-Würzburg

A5 Karlsruhe-Basel

A8 Stuttgart-München-Salzburg

A9 Nürnberg-München