Berichtszeugnisse: Was sagen sie aus?

Gestaltungsmöglichkeiten für Form und Inhalt

Berichtszeugnisse können entweder in Textform oder in Tabellenform (Rasterzeugnis) geschrieben werden. Die Formulierungen in Textzeugnissen können Lehrer/innen frei wählen oder sie nutzen Textbausteine. Auch die Formulierungen und Rubriken in Rasterzeugnissen sind variabel. Aus den Texten oder Kreuzchen muss der Leistungsstand des Kindes im Rahmen des Lehrplanes erkennbar sein. Angaben zum Sozialverhalten müssen diese Zeugnisse nicht enthalten. Das entscheiden die Schulen selbst.