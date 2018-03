WDR 4 Drinnen und Draußen: Zapfen aus aller Welt

Auf diesen Zapfen ist Wolf Stieglitz besonders stolz, weil er doppelt gewachsen ist und weil er von einer gefährdeten Art aus Mexiko stammt (Pinus oaxacana). Geschickt haben ihn ungarische Wissenschaftler, die 40 Jahre in Mexiko an Kiefern geforscht haben. "Zunächst wollten sie keine abgeben, aber nach ein paar Jahren Wartezeit kam dann ein Paket mit mehreren schönen Exemplaren", so Stieglitz.