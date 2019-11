Und diese Hirschzunge ist gar ein Einzelstück: Ihre Wedel sind an der Basis pfeilförmig, wie die Blätter der Aronstäbe. " Die habe ich selbst in einem Garten als junge Pflanze entdeckt und vermutet, dass daraus etwas Besonderes wird. Sie gibt es nur einmal auf der Welt, nämlich hier. Weil ich sie so schön finde, habe ich einen Teil einem niederländischen Freund gegeben, der sie vermehrt ", so Dreisvogt über seine Hirschzunge der Sorte "Sagitato christata".