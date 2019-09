Viele Vermieter verlangen Auskunft

Antworten erst nach der Zusage - eigentlich

Bei der ersten Wohnungsbesichtigung muss man rechtlich gesehen gar keine Fragen beantworten. Erst wenn man den Zuschlag für die Wohnung bekommen hat, darf der Vermieter für den Mietvertrag relevante Fragen stellen. Allerdings sieht die Praxis anders aus: Wer sich weigert, bestimmte Angaben zu machen, dürfte in der Regel bei der Masse der Bewerber keine Chance haben.

Einkommen muss offengelegt werden

Der Vermieter hat ein Recht darauf zu erfahren, wer in seine Wohnung einzieht, wieviel Personen in der Wohnung leben werden und wer diese sind. Außerdem darf er Fragen zur Zahlungsfähigkeit stellen, also zu Einkommen, Beruf, Arbeitgeber, Schulden usw.

Wer diese Fragen nicht wahrheitsgemäß beantwortet, um besser dazustehen, riskiert die Kündigung. Außerdem muss der Bewerber seit Neuestem auf Anfrage auch die Kontaktdaten seines bisherigen Vermieters herausrücken, damit sich der neue Vermieter ein Bild vom vorherigen Mietverhalten machen kann.