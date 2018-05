Ist das, was da auf der Wiese steht eine Krähe oder eine Dohle? Das Fernglas zeigt, dass es eine Krähe ist. "Rabenvögel sind übrigens auch Singvögel, auch wenn viele das nicht so empfinden mögen", klärt Jörg Allenstein auf. "Der größte Singvogel der Welt ist der Kolkrabe, der seit ein paar Jahren auch wieder in Düsseldorf vorkommt."