So sehen Erdnuss-Pflanzen aus, deren Nüsse auch sehr beliebt sind in der Weihnachtsbäckerei. Sie gehören zu den Schmetterlingsblütlern wie unsere Erbsen. " Das Faszinierende an ihr ist, dass sie ein Selbstpflanzer ist. Nach der Selbstbefruchtung der Blüten bildet sich ein langer Stiel, der sich zu Boden biegt und in die Erde schiebt, wo sich dann die Erdnuss bildet. Also im Prinzip hat die Pflanze ihren Samen selbst gepflanzt ", so Hentschel bewundernd.