Der Absatz von Weihnachtsbäumen ist seit Jahren stabil. Wie die Schutzgemeinschaft Wald mitteilt, stehen in gut der Hälfte aller Haushalte in Deutschland zur Weihnachtszeit geschmückte Tannen oder Fichten. In Haushalten mit mehr als drei Personen sind es sogar 80 Prozent. Dabei nehme die Nachfrage nach kleineren Bäumen von 1,50 bis 1,75 Meter zu.

Die Preise steigen 2019 nicht: Für die besten Qualitäten der beliebten Nordmanntanne werden nach Angaben des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger zwischen 18 und 23 Euro pro Meter verlangt. Der Anteil der Nordmanntanne liege aktuell bei etwa 75 bis 80 Prozent.