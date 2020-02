Diese Pflänzchen kennen Gartenbesitzer: rechts der Giersch und links die Brennnessel. " So jung und zart eignet sich der Giersch auch für die Küche. Zum Beispiel als Suppengrün für einen Eintopf mit Kartoffeln und Möhren. Die Brennnessel wurde früher nach dem Winter viel gepflückt, als vitaminreiches Gemüse ", weiß die Kräuterfrau. " Zur Verarbeitung in der Küche packt man sie in ein Tuch und walzt mit dem Nudelholz die Brennhaare platt. "