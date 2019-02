WDR 4 Drinnen und Draußen: Veredeln – Aus Zwei mach Eins

Bei einem idealen Schnitt liegt die Knospe ungefähr mittig. Das Reis sollte in schräger Linie ohne Drehung glatt durchgeschnitten sein – ohne dass noch ein langer Fortsatz bleibt. Die Schnittfläche sollte ungefähr zwei- bis dreimal so lang sein wie die Dicke des Reises: " Da beim Veredeln die beiden Pflanzenteile an einer sehr dünnen Schicht unterhalb der Borke, dem Kambium, zusammenwachsen sollen, braucht der Schnitt eine gewisse Länge. Zu lang darf er aber auch nicht sein, weil Wunden immer die Gefahr von Krankheiten bergen ", so Timo Sachsen.